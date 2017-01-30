السومه.. كلاكيت خامس مرة أمام الليث

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جدة- البلاد

استطاع النجم عمر السومه، كتابة رقم جديد أمام نادي الشباب؛ حيث إنه سجل في 5 مباريات متتالية أمام الشباب، ويعتبر أطول سلسلة أهداف له ضد أي فريق في دوري جميل.

ومن ضمن الأرقام أنه سجل هدفين في شباك الحارس الشاب منصور جوهر، وهما الهدفان اللذان جعلاه اللاعب الوحيد الذي سجل في جميع حراس مرمى نادي الشباب؛ وليد عبدالله، ومحمد العويس، ومنصور جوهر.

واستمرت أرقام عمر السومه في مباراة الشباب؛ حيث إنه سجل هدفا من ضربة حرة ثابتة، وهو الهدف الثالث في 3 مباريات متتالية لعمر السومه، ضد الشباب من ضربة حرة ثابتة. وقد وصل عمر السومه بهدفيه، للهدف رقم 18 في دوري جميل للمحترفين، ليبتعد بصدارة الهدافين عن أقرب منافسيه كهربا 12 هدفا.