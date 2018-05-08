السويلم يعفي المالك ويعد بعقد بـ 200مليون

الرياض ـ البلاد

أعلن سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة نادي النصر، إعفاء سلمان المالك من منصبه كنائب له، مثمنا الدور الذي قام به على مدار الفترة الماضية.

وكتب آل سويلم عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “أخي سلمان المالك بذل جهدًا كبيرًا لا يخفى على الكيان النصراوي وجماهيره، أشكره باسمي وباسم جماهير العالمي على كل جهوده”.

وأضاف: “اليوم أعفيته من منصب نائب رئيس النادي، مع ثقتي الكاملة بأنه سيبقى جنديًا من جنود نادي النصر وأحد أبنائه الأوفياء”.

يذكر أن سلمان المالك تولى رئاسة النصر خلفا لفيصل بن تركي، قبل أن يترك المنصب لصالح سعود آل سويلم، وينتقل إلى منصب نائب الرئيس.

كما أعلن آل سويلم ، اقتراب ناديه من التوقيع على عقد رعاية لنادي النصر، بمبلغ 200 مليون ريال لمدة 4 سنوات، بواقع 50 مليون ريال سنويا.