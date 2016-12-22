(السياحة) تدعو الراغبين في الابتعاث لدراسة التراثية للتسجيل

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الرياض ــ البلاد

دعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الشباب من خريجي الثانوية والبكالوريوس، الراغبين في الابتعاث لدراسة تخصصات السياحة والتراث الوطني، من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي (المرحلة الثالثة)، والعمل بعد انتهاء الدراسة في منشآت القطاع الخاص السياحي، إلى سرعة التقديم على موقع وزارة التعليم وتسجيل بياناتهم.

وقال مدير عام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية في الهيئة ناصر بن عبدالعزيز النشمي: إن التخصصات المعتمدة لهذه المرحلة مرحلة الدبلوم هي: (إدارة الضيافة، التسويق السياحي، الاستثمار السياحي، الإدارة المالية للضيافة، والمحاسبة السياحية)، ولمرحلة البكالوريوس (إدارة العمليات السياحية)، ولمرحلة الماجستير (إدارة الموارد الثقافية، إدارة المتاحف وإدارة حماية التراث).

وأهاب “النشمي” بمنشآت القطاع تحديد احتياجاتهم من التخصصات السياحية والتراث الوطني، ليتم مواءمة توجيه المبتعثين إلى تخصصات سياحية مع حاجة سوق العمل، مشيراً إلى أن الهيئة وقّعت اتفاقات تعاون مع عدد من المنشآت السياحية، تمكّنهم من الاستفادة من مخرجات البرنامج بعد عودتهم من الابتعاث.