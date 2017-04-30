السياحة تشدد رقابتها استعدادا للصيف

شارك عبر واتساب

جدة – عبد الهادي المالكي

شددت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رقابتها على مختلف القطاعات التي تشرف عليها من خلال القيام بجولات تفتيشية على وكالات السفر والسياحة , وذلك استعداداً لإجازة نهاية العام الدراسي التي يزداد فيها الطلب على الرحلات الجوية بهدف السياحة أو التعليم أو غيرها من المجالات. وأفاد مدير عام الهيئة بمنطقة مكة المكرمة محمد بن عبدالله العمري ,أن الهدف من هذه الجولات للتأكد من نظامية هذه الوكالات، سواء فيما يتعلق بترخيصها أو تجديد التراخيص السابقة كل حسب نوعية وفئات النشاط الأربعة التي ترخص بها الهيئة , مشيراً إلى أن الجولات أسفرت عن رصد 45 مخالفة، تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقها ورفعها إلى لجنة مختصة في الرياض وبدورها ستقوم بتحديد العقوبة المقررة نظاماً, مبيناً أن المخالفات تركزت في عدم الالتزام بتقديم عضوية الآياتا، وعدم مطابقة الاسم التجاري مع الترخيص، ومزاولة النشاط في منفذ تسويقي بدون ترخيص.