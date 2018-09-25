“السياحة” تنظم لقاءات توظيف لعدد 338 مرشح ومرشحة

يبدأ المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية “تكامل” في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عقد ثلاث لقاءات للتوظيف في مسار برنامج “وظيفتك وبعثتك” ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي للتخصصات السياحية خلال الفترة من 16 – 24 من شهر محرم الجاري، في كل من جدة، والدمام، والرياض.

وأوضح مدير عام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية في الهيئة ناصر بن عبدالعزيز النشمي أن اللقاءات ستقام في كل من محافظة جده ومحافظة الخبر ومدينة الرياض، مشيراً إلى أن اللقاء يجمع 334 من المرشحين والمرشحات ممن اجتازوا معايير الترشيح من قبل وزارة التعليم لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي للسنة الثالث عشر 2018م.

وأضاف أن المنشآت المشاركة بما يقارب 23 من منشآت القطاع السياحي الخاص، غطت جميع احتياجاتها الوظيفية في مناطق المملكة، مشيراً إلى جميع تلك الجهات رشحت ممثلين لها من إدارات الموارد البشرية ليشاركوا في تلك اللقاءات، ويختارون المرشحين والمرشحات المناسبين لهم، حيث يعد اجتياز المرشح للمقابلة مع الجهة الموظفة مؤهلاً له للمرحلة الثانية وهي الابتعاث، التي تتم عن الطريق الوزارة بخاصية المفاضلة في حال كان العدد المترشح أكثر من العدد المطلوب.

وعن آلية البرنامج قال النشمي: إن الآلية الجديدة لتنفيذ السنة الثالث عشر لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي “وظيفتك وبعثتك” تعتمد على إيجاد شراكة فاعلة في مجال الابتعاث والتوظيف بين وزارة التعليم والجهات الموظفة في المملكة، حيث سعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى إدخال القطاع السياحي الخاص كمستفيد من برنامج وظيفتك وبعثتك في مقابل توظيفه لهؤلاء المبتعثين واستفادته منهم في التخصصات التي يرغبها بعد عودتهم.

وأكد أن الهيئة بالتعاون مع القطاع السياحي الخاص وبالتنسيق مع وزارة التعليم قامت على تحديد التخصصات التي تستهدف هذه المرحلة لهذا العام وهي “إدارة ضيافة، إدارة سياحة وضيافة دولية إدارة فعاليات دولية، ريادة الأعمال في الضيافة والسياحة إدارة سفر وسياحة، فنون الطهي، السياحة الصحية ، تنمية المتاحف و التراث، إدارة التراث الثقافي، إدارة التراث و الآثار، إدارة الجذب والتراث الدولي ،الدراسات المتحفية والتراثية”، مشيراً إلى عدد مرشحي ومرشحات وزارة التعليم ممن تم قبولهم عبر بوابة سفير للتخصصات السياحية بلغ 334 مرشح ومرشحة في حين بلغت الفرص الوظيفية التي حصرها مركز تكامل على مستوى المملكة 596 فرصة، على أن يتم إعلان القائمة النهائية من المقبولين والمقبولات للابتعاث من قبل وزارة التعليم لاحقاً.

وقدم النشمي شكره لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة على دعمه المستمر لبرامج التدريب والتوظيف السياحي وتأكيد سموه الدائم أن أحد اهم أهداف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني هي تحفيز هذا القطاع ليكون مولداً للفرص الوظيفية واستثمار هذه الميزة فيه لتأهيل وتدريب المواطنين والمواطنين ليكونوا قادرين على إدارة وتشغيل قطاعات السياحة والتراث الوطني.

وأشاد النشمي بنجاح الشراكة والعمل الموحد مع وزارة التعليم من خلال برنامج “وظيفتك وبعثتك” منوهاً بروح الفريق الواحد التي تجلت في مراحل الاعداد والترتيب وصولاً للتنفيذ لهذه اللقاءات، كما أشاد بما قدمه مسؤولي فروع الهيئة في المناطق على جهودهم في برنامج للاستعداد لهذا البرنامج.