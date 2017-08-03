السياحة تنهي المخطط الأساسي لتطوير مدينة سوق عكاظ

الرياض – البلاد

أنهت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، المخطط الأساسي لمشروع تطوير مدينة سوق عكاظ بمحافظة الطائف.

ويندرج مشروع تطوير مدينة سوق عكاظ بمحافظة الطائف ضمن مبادرات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ويعد أحد المخرجات الرئيس لمشروعات اللجنة العليا لتطوير محافظة الطائف برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وعضوية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، ومعالي وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وهو أحد المشروعات الرئيسة في برنامج خادم الحرمين الشريفين للتراث الحضاري، ويهدف إلى إثراء التجربة السياحية المتكاملة وتعزيز التراث الحضاري ضمن المشاريع المتاحة للمواطنين والزوار.

وتقدر مساحة المشروع بـ 10 ملايين متر مربع بالطائف الجديد، باستثمارات إجمالية تصل مجموعها الى أكثر من 8 مليار ريال لجميع مراحل المشروع، منها استثمار حكومي نسبته 11% واستثمار من القطاع الخاص نسبته 89%، وتبلغ الميزانية المقرة للمشروع ضمن برنامج التحول الوطني 815 مليون ريال، خصصت لإنشاء مشروعات البنية الأساسية وبعض المشروعات الثقافية والتعليمية /الترفيهية، كما سيتم طرح العديد من الحقائب الاستثمارية لمشاركة القطاع الخاص في التطوير أكثر من 7 مليار، مع إتاحة الفرصة للمستثمرين لاستفادة من برنامج الاقراض والتمويل السياحي للمستثمر الذي أقرته الدولة مؤخراً لدعم المشروعات السياحية والفندقية، كذلك الاستفادة من آلية تمديد المدة الإيجارية.

وتشمل المشروعات التي ستنفذها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وشركائها في القطاع العام, خمسة مشروعات رئيسة تتضمن متاحف تفاعلية تركز على التعلم بالترفيه، ومتحف عكاظ، إضافة إلى مركز المعارض والمؤتمرات، وقاعات متعددة الأغراض, كما سيتم إنشاء أكاديمية الشعر العربي وتهدف إلى التثقيف المستمر من خلال أنشطة ومهرجانات وفعاليات ثقافية ومعارض شعرية ومسرحية طيلة السنة تجذب المواطنين والزوار، والمتحف المفتوح لآثار موقع سوق عكاظ، بجانب مركز الإبداع الحرفي، ومتنزه عكاظ بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

أما المشروعات المستهدف تنفيذها من القطاع الخاص ضمن مشروع مدينة عكاظ يبلغ عددها 18 مشروعاً رئيسياً تتنوع ما بين متنزهات ترفيهية، وقرى للتسوق التراثية، وأسواق مفتوحة، ونزل إيواء، والمخيمات البيئية، ونزل تراثية، ومجمعات للتسوق، ومنتجعات استشفائية، وفنادق تراثية، وفنادق ومراكز للأعمال، ونادي اجتماعي، ومدارس عالمية، ونوادي صحية، ومرافق رياضية، شقق سكنية سياحية، ومجمعات لسياحة العلاج والاستشفاء، ومجمعات إيواء سياحية.