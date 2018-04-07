«السياحة» تنهي توسعة وتطوير متحف الجوف الإقليمي

أنهت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، مشروع توسعة وتطوير متحف الجوف الإقليمي (مرحلة الإنشاء) بدومة الجندل، ضمن منظومة المشروعات الجديدة التي تنفذها الهيئة التي تشمل إنشاء وتوسعة وتطوير 13 متحفا إقليميا ، حيث أنهت الهيئة أعمال تأثيث متحف الجوف الإقليمي والخدمات الإدارية والخدمية وتهيئته للعروض المتحفية الجديدة التي ستسهم في تعريف الزوار على تراث وتاريخ المنطقة ومكتشفاتها الأثرية.

وحظي المشروع بدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، حيث صدرت موافقة سمو رئيس الهيئة بتجديد وإنشاء مبنى جديد لمتحف الجوف بدومة الجندل على طراز حديث، ليمثل أهم المعالم السياحية التي تخدم جميع السياح والزوار بمنطقة الجوف.

ويتميز هذا المشروع بموقع إستراتيجي متميز في (دومة الجندل ) ، وبإطلالة على منطقة أثرية مهمة تشمل قلعة مارد، ومسجد عمر، ويجاوره متحف النويصر، وغيره من المعالم الحضارية بالجوف.

وقد عملت الهيئة ضمن مبادرة برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة على تطوير المبنى الذي كان قائماً قبل الخطة التطويرية لهذا المشروع، وتوسعته، ببناء دورين (أرضي، وميزانين وميزانين بمسطح تبلغ مساحته ( 6700 ) متراً مربعاً.

ويحتوي المشروع على عدد من العناصر الرئيسة تشمل قاعات العروض الدائمة، وقاعة العروض الزائرة، وقاعات المحاضرات، وقاعة الطفل، والمكتبة والكافتيريات، والخدمات المتحفية الأخرى، بالإضافة إلى المرافق العامة والخدمات المساندة التي تمكن الزوار من الاطلاع على محتويات المتحف بسولة ويسر.

وتمت تهيئة واستكمال هذا المشروع من خلال طرح عقد إعداد السيناريو وتصميم العروض المتحفية باستخدام أحدث التقنيات وأساليب العرض المتحفي المعمول بها في المناطق العالمية.

وتتضمن منظومة مشروعات المتاحف إنشاء 9 متاحف جديدة هي: متحف عسير الإقليمي في مدينة أبها، متحف حائل الإقليمي، متحف تبوك الإقليمي، متحف الباحة الإقليمي، متحف الدمام الإقليمي، متحف القصيم الإقليمي في بريدة، متحف الحدود الشمالية الإقليمي في عرعر، متحف الأحساء الإقليمي في الهفوف، متحف جازان الإقليمي.

كما تشمل المشروعات تطوير وتوسعة 4 متاحف هي: متحف الجوف الإقليمي في دومة الجندل، متحف نجران الإقليمي، متحف تيماء الإقليمي، متحف سكة حديد الحجاز في المدينة المنورة.