السياحة تُكمل المخطط الأساسي لمشروع تطوير “سوق عكاظ”

أكملت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، المخطط الأساسي لمشروع تطوير مدينة سوق عكاظ.

ويندرج مشروع تطوير مدينة سوق عكاظ بمحافظة الطائف ضمن مبادرات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني

ويعد أحد المخرجات الرئيس لمشاريع اللجنة العليا لتطوير محافظة الطائف برئاسة صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وعضوية صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير المالية، وهو أحد المشاريع الرئيسة في برنامج خادم الحرمين الشريفين للتراث الحضاري، ويهدف إلى إثراء التجربة السياحية المتكاملة وتعزيز التراث الحضاري ضمن المشاريع المتاحة للمواطنين والزوار.

وتسعى الهيئة من خلال هذا المشروع إلى تطوير أول وجهة سياحية ثقافية متكاملة في المملكة، حيث ستقدم مدينة عكاظ مجموعة من المرافق والمزايا والمراكز الثقافية والمتاحف والمناطق الترفيهية ومركز للمؤتمرات التي ستجعل منه مركز جذب ثقافي للأعمال والترفيه والضيافة ووجهة تجذب المواطنين والزوار على مدار العام، وتهدف الهيئة إلى تحويل مدينة عكاظ إلى مركز للأعمال في مدينة الطائف الجديدة وإضافة اختيارات ترفيهية جديدة في الطائف التي تتميز بتاريخ عريق كمصيف تاريخي للمملكة.

وتقدر مساحة المشروع بـ 10 مليون متر مربع بالطائف الجديد، باستثمارات إجمالية تصل مجموعها الى أكثر من 8 مليار ريال لجميع مراحل المشروع، منها استثمار حكومي نسبته 11% واستثمار من القطاع الخاص نسبته 89%، وتبلغ الميزانية المقرة للمشروع ضمن برنامج التحول الوطني 815 مليون ريال، خصصت لإنشاء مشاريع البنية الأساسية وبعض المشاريع الثقافية والتعليمية/الترفيهية، كما سيتم طرح العديد من الحقائب الاستثمارية لمشاركة القطاع الخاص في التطوير اكثر من 7مليار، مع إتاحة الفرصة للمستثمرين لاستفادة من برنامج الاقراض والتمويل السياحي للمستثمرالذي أقرته الدولة مؤخراً لدعم المشاريع السياحية والفندقية،كذلك الاستفادة من آلية تمديد المدة الإيجارية.

وتتضمن حالياً مراحل مدينة سوق عكاظ، مشاريع تحت التنفيذ وهي: إعداد المخطط الهيكلي وضوابط ومعايير التطوير ومخططات البنية الأساسية التفصيلية لمدينة عكاظ، والطريق الرابط بين مطار الطائف الجديد وطريق الرياض الطائف السريع مرورا بمدينة عكاظ، ومشاريع البنية التحتية وهي مشروع إيصال شبكة الكهرباء وتنفيذ محطة التحويل (الشركة الوطنية لنقل الكهرباء)، ومشروع إيصال شبكة المياه (شركة المياه الوطنية)، إضافة إلى المشاريع الثقافية والتعليمية/الترفيهية التي تمولها وتنفذها الدولة كمشروع متنزه عكاظ الوطني، ومشروع تنفيذ اعمال البنية الأساسية وتطوير الموقع العام ومشروع تنفيذ المباني والمنشآت.

وتشمل المشاريع التي ستنفذها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وشركائها في القطاع العام عدد 5 مشاريع رئيسة تتضمن متاحف تفاعلية تركز على التعلم بالترفيه، ومتحف عكاظ، إضافة إلى مركز المعارض والمؤتمرات، وقاعات متعددة الأغراض. كما سيتم إنشاء أكاديمية الشعر العربي وتهدف إلى التثقيف المستمر من خلال أنشطة ومهرجانات وفعاليات ثقافية ومعارض شعرية ومسرحية طيلة السنة تجذب المواطنين والزوار، والمتحف المفتوح لآثار موقع سوق عكاظ، بجانب مركز الإبداع الحرفي، ومتنزه عكاظ بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

أما المشاريع المستهدف تنفيذها من القطاع الخاص ضمن مشروع مدينة عكاظ يبلغ عددها 18 مشروع رئيس تتنوع ما بينمتنزهات ترفيهية، وقرى للتسوق التراثية، وأسواق مفتوحة،ونزل إيواء، والمخيمات البيئية، ونزل تراثية، ومجمعاتللتسوق، ومنتجعات استشفائية، وفنادق تراثية، وفنادق ومراكز للأعمال، ونادي اجتماعي، ومدارس عالمية، ونواديصحية، ومرافق رياضية، شقق سكنية سياحية، ومجمعاتلسياحة العلاج والاستشفاء، ومجمعات إيواء سياحية.