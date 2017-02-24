السياري رئيسا مكلفا لمكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية

شارك عبر واتساب

الرياض – واس

أعلنت وزارة المالية تعيين أيمن بن محمد السياري بمنصب الرئيس المكلف لـ “مكتب إدارة الدين العام” ليتولى الإشراف على عملية تطوير استراتيجية الدين العام في المملكة العربية السعودية وضمان تحقيق اقتصاد مستدام ومزدهر للمملكة .

بالإضافة إلى عمله وكيلاً لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للاستثمار وهو المنصب الذي يشغله منذ العام 2013م.

و تمنى معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان التوفيق والنجاح للسياري والاستفادة من تجربته وخبرته لدعم فريق مكتب إدارة الدين العام ، والاستمرار في بناء القدرات والمهارات لترسيخ حضور المكتب في أسواق الدين الدولية ، والذي بدوره سيدعم طموحات رؤية المملكة 2030 ، ويسهم في تعزيز مكانتها كقوة استثمارية رائدة على الصعيد العالمي .

وتولى السياري خلال فترة عمله في مؤسسة النقد العربي السعودي، بشكل مباشر مسؤولية تأسيس استراتيجية الدين العام للمملكة، كما أشرف منذ العام 2015م على برنامج الإصدار المحلي السيادي المقوّم بالريال السعودي بالإنابة عن وزارة المالية ،

وكان عضواً رئيساً في فريق برنامج إصدار أدوات الدين الدولية ، الذي نجح بإصدار سندات بقيمة 17.5 مليار دولار أمريكي ، بالإضافة إلى ترتيب قرض دولي مشترك بمبلغ 10 مليارات دولار أمريكي ، كما يتولى السياري قيادة فريق التقييم الائتماني السيادي للمملكة العربية السعودية .

مما يُذكر أن أيمن السياري انضم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي في العام 1999م وعُيّن وكيلاً للاستثمار في العام 2013م ، وكان قد حصل على درجة ماجستير في إدارة الأعمال تخصص مالية من جامعة جورج واشنطن الأمريكية ، بالإضافة إلى حصوله على شهادة بكالوريوس من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران تخصص محاسبة ،وأكمل برنامج الإدارة العامة من كلية هارفارد للأعمال، وهو حاصل على شهادة زمالة المحاسبين القانونيين(CFA) كمحلل مالي معتمد.