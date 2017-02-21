السيالي يبحث مع رئيس لجنة الخدمات الصحية بغرفة جدة التعاون المشترك

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جدة – إبراهيم المدني

اجتمع مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي مساء أمس الأول بقاعة الاجتماعات بصحة جدة برئيس لجنة الخدمات الصحية بالغرفة التجارية بجدة ناصر الزاحم و أعضاء اللجنة ، لمناقشة اللائحة التنفيذية ، و المعوقات التي تواجه القطاع الصحي الخاص ، و ضرورة استمرار التواصل فيما بين الشؤون الصحية بمحافظة جدة و اللجنة .

و أكد السيالي على أهمية هذا الاجتماع الذي يهدف إلى مزيدٍ من التعاون و التنسيق و التواصل الهادف بين الجانبين ، و ضرورة البحث عن قنوات جديدة من شأنها تعزيز ذلك التعاون بما يخدم المواطن و المقيم .

و أشار إلى أن الشؤون الصحية لن تألو جهداً في دعم هذا التعاون و الشراكة الإيجابية بين الجهتين بما يضمن التطوير الشامل للعمل المشترك ، الذي يعود إيجابياً على نوعية و طبيعة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين و المقيمين بمحافظة جدة ، خصوصاً و أن اللجنة الصحية بالغرفة التجارية تعتبر حلقة وصل ما بين القطاع الحكومي و الخاص ،

مبيناً أن الغرفة التجارية تعتبر شريك استراتيجي لصحة جدة و التي ستسهم بمشيئة الله تعالى إيجابياً في خدمة المستفيدين و إنجاح عملية التواصل المستمر بين القطاع الحكومي و الخاص بجدة .