السيدة العجوز إلى نهائي دوري الأبطال

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إعداد- محمود العوضي

كرّر يوفنتوس انتصاره على ضيفه موناكو 2-1 في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليبلغ المباراة النهائية من البطولة، بعد انتصاره أيضاً في الذهاب بثنائية نظيفة. وقرر مدرب يوفنتوس، ماسيمو أليجري، إجلاس مهدي بنعطية على مقاعد البدلاء، في حين كان سيأخذ نبيل درار فرصته منذ البداية، لولا تعرضه للإصابة أثناء الإحماءات. وانطلقت المواجهة وسط اندفاع قوي لموناكو، ثم تعرض لاعب يوفنتوس سامي خضيرة للإصابة ليغادر الملعب مبكراً في الدقيقة 10، وبعدها بدأت آلة اليوفي بالدوران. وتمكن ماندروكيتش من افتتاح النتيجة بعد تسديدتين متتاليتين، تصدى الحارس للأولى، لكن الثانية سكنت الشباك. وقبل نهاية الشوط الأول بثواني معدودة، ظهر البرازيلي داني ألفيش في لقطة مباغثة، حين سدّد كرة قوية ولولبية فاجأت حارس موناكو، معلناً عن ثاني أهداف اليوفي. في الشوط الثاني، انخفض إيقاع المباراة كثيراً خاصةً من جانب اليوفي، مع بعض المحاولات المسترسلة لموناكو، والذي ظل يبحث عن تسجيل هدف على الأقل في مرمى بوفون. وظهر كيليان مبابي من بين المدافعين في الدقيقة 69، ليخطف الكرة من لمسة واحدة، ويضعها في شباك العملاق بوفون، معلناً عن تقليص النتيجة إلى 2-1.

لتنتهي المباراة بصعود اليوفي للنهائي.