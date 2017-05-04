العدد 21924 04 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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السيدة العجوز تقهر موناكو وتضع قدمًا في ” كارديف”

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السيدة العجوز تقهر موناكو وتضع قدمًا في ” كارديف”
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جدة- البلاد
قاد النجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين فريقه يوفنتوس الإيطالي لفوز مهم وغالٍ، على حساب مضيفه موناكو الفرنسي بثنائية دون رد، في اللقاء الذي أقيم أمس، على ملعب “لويس الثاني” في فرنسا، بجولة الذهاب لدور الأربعة بدوري أبطال أوروبا. سجل هيجواين ثنائية يوفنتوس في الدقيقتين 29 و59، ليقترب فريق السيدة العجوز بقوة من التأهل إلى المباراة النهائية.. ويحتاج موناكو للفوز بفارق 3 أهداف، لتعويض هذه الهزيمة في لقاء الإياب.

التصنيف: الرياضة

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