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حاتم العطرجي

• للأسف الشديد تجد الآن في وسطنا الرياضي أشخاصا، يدّعون أنهم إعلاميون، وهم عكس ذلك تماماً، وقد لا يملكون أبسط مفاهيم الإعلام .

• ليس لديهم مقومات الإعلامي الناجح .

• عنوانهم السير عكس الاتجاه.

• يبحثون فقط عن الشهرة الكاذبة.

• ينشرون الأخبار الكاذبة.

• يعملون على شحن الجماهير الرياضية.

• ينثرون مبدأ التعصب الرياضي.

• يحاولون الوقوف ضد الشخص الناجح، وينتقصون مما يقدمه.

• وأصبح البعض منهم يرمي الاتهامات على أشخاص في الوسط الرياضي لمصالح معينة.

• والبعض استغل صفحته الشخصية في برامج التواصل الاجتماعي، لتطبيق خطته، واستغل عدد المتابعين في ذلك.

• وشعار البعض، “إن لم تكن معي، فأنت ضدي”.

• لا بد على ” الإعلامي ” الحقيقي أن ينقل ما يحدث في الوسط الرياضي بصدق وواقعية؛ دون أن يخلط الميول في المادة الصحفية التي يقدمها.

• يجب أن يرتقي البعض منهم في أسلوبه، وبما يكتبه، وبما ينشره في برامج التواصل الاجتماعي.

رؤيا :

ليس التميز بما يفعله البعض منهم.

وليس التميز بأن تسير عكس الاتجاه.

تويتر : hatem_3torgy@