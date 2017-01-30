السير عكس الاتجاه
حاتم العطرجي
• للأسف الشديد تجد الآن في وسطنا الرياضي أشخاصا، يدّعون أنهم إعلاميون، وهم عكس ذلك تماماً، وقد لا يملكون أبسط مفاهيم الإعلام .
• ليس لديهم مقومات الإعلامي الناجح .
• عنوانهم السير عكس الاتجاه.
• يبحثون فقط عن الشهرة الكاذبة.
• ينشرون الأخبار الكاذبة.
• يعملون على شحن الجماهير الرياضية.
• ينثرون مبدأ التعصب الرياضي.
• يحاولون الوقوف ضد الشخص الناجح، وينتقصون مما يقدمه.
• وأصبح البعض منهم يرمي الاتهامات على أشخاص في الوسط الرياضي لمصالح معينة.
• والبعض استغل صفحته الشخصية في برامج التواصل الاجتماعي، لتطبيق خطته، واستغل عدد المتابعين في ذلك.
• وشعار البعض، “إن لم تكن معي، فأنت ضدي”.
• لا بد على ” الإعلامي ” الحقيقي أن ينقل ما يحدث في الوسط الرياضي بصدق وواقعية؛ دون أن يخلط الميول في المادة الصحفية التي يقدمها.
• يجب أن يرتقي البعض منهم في أسلوبه، وبما يكتبه، وبما ينشره في برامج التواصل الاجتماعي.
رؤيا :
ليس التميز بما يفعله البعض منهم.
وليس التميز بأن تسير عكس الاتجاه.
تويتر : hatem_3torgy@
الوسوم:السير عكس الاتجاه
التصنيف: الرياضة
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