” السيسي ” رئيساً لمصر للمرة الثانية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الاثنين، فوز عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية، في الانتخابات الرئاسية التي جرت من 26 حتى 28 مارس الماضي.

وقال رئيس الهيئة، لاشين إبراهيم، إن السيسي حصل على 21 مليونا و835 ألفا و887 صوتا، بنسبة 97.08 بالمئة من مجموع الأصوات.

وأضاف أن منافسه موسى مصطفى موسى حصل على 656 ألف صوت، بنسبة 2.92 بالمئة.

وقال لاشين إن عد المقيدين بقاعدة بياتات الهيئة في الداخل والخارج، بلغ 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، شارك منهم 24 مليونا و254 ألفا و152 ناخبا، أي بنسبة 41 بالمئة.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن عدد الأصوات الصحيحة في الانتخابات الرئاسية بلغ 22 مليونا و491 ألف ناخب، بنسبة 92 بالمئة، في حين بلغ عدد الأصوات الباطلة مليونا و762 ألف صوت، بنسبة 7 بالمئة.

وبلغت عدد مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسة المصرية 13 ألفا و687 مركزا، تحت إشراف 18 ألفا و678 قاضيا، وبمعاونة 103 آلاف موظف.