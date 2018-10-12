السيطرة على تسرب محدود في الجبيل الصناعية دون مخاطر بيئية

باشرت فرق من الدفاع المدني والهيئة الملكية في مدينة الجبيل الصناعية اليوم، تسرب مواد خطرة من أحد مصانع شركة الجبيل للصناعات الكيماوية (جنا).

وقال المتحدث باسم الهيئة الدكتور عبدالرحمن العبدالقادر، في بيان، إنه «عند التاسعة من صباح الجمعة وردنا بلاغ يفيد بحدوث تسرب محدود في منطقه الأنابيب، وباشر الفريق المختص من إدارة حماية ومراقبة البيئة والإدارة الهندسية والأمن الصناعي والدفاع المدني مباشرة عزل المنطقه وأخذ القراءات».

وأوضح أن المادة المتسربة هي مادة «ايبوكلوروهيدرين»، وتم عزل المصدر، والبدء في تبريد المنطقة، وتمت السيطرة على الحادث بشكل كامل، وبدأت الشركة في أعمال الصيانة اللازمة، ولم ينتج من هذا التسرب المحدود أي تجاوزات بيئية.