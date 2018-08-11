السيطرة على شخص قفز إلى عتبة باب الكعبة المشرفة

أعلنت شرطة مكة المكرمة، السيطرة على شخص يعاني من اعتلالات نفسية قفز إلى عتبة باب الكعبة المشرفة، مؤكدة إحالة القضية إلى النيابة العامة.

وقالت شرطة مكة المكرمة، في بيان صادر عنها، اليوم السبت، إنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه أحد الحجاج بعد قفزه إلى عتبة باب الكعبة، مستغلًّا ازدحام صحن المطاف، وقيام أحد رجال الأمن بإنزاله، فإن هذه الواقعة حصلت عند الساعة الثانية عشرة ليلًا بتاريخ 27/ 11/ 1439هـ.

وتابع البيان، أنه “عند محاولة رجال الضبط سماع أقواله تعذر ذلك لسوء حالته النفسية”. مشيرة إلى أنه تم إحالة القضية للنيابة العامة.