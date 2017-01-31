الشؤون الإسلامية بمكة تواصل الدورة العلمية لدعاتها

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مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

واصلت الدوره العلمية الاولى المكثفة- التي ينظمها حاليا فرع وزارة الشؤؤن الاسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة لدعاة الفرع- فعالياتها أمس لليوم الثاني على التوالي، حيث واصل معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المستشار في الديوان الملكي وعضو هئية كبار العلماء، شرح كتابه ” فقه المناسك” متحدثا عن شروط الحج، ومؤكدا أن الشروط على عدة أنواع: الأول الصحة،

والثاني: العقل، والثالث: الاستطاعة، كما تطرق معاليه في حديثه إلى حكم أخذ أجرة على الحج ، ومسألة من اعتمر، في سنة لنفسه، ثم حج لشخص آخر، وكذلك عرج معاليه على عدة أمور؛ منها شروط وجوب المحرم لحج المرأة ، والشروط الواجب توافرها في المحرم، ومسألة جواز خروج المرأة للحج، مع الرفقة المأمونة أو مع نسوة ثقاة، وهل يجوز للزوج منع زوجته من الحج الواجب، كما تحدث معاليه عن مسألة العمرة من مكة هل تجزي عن عمرة الإسلام، وتطرق إلى مسألة من كانت في عدة الوفاة، هل يجوز لها أن تحج، كما تطرق إلى أحكام الإحرام، وهل تكفي فيه النية ومن أين ينوي المحرم الإحرام،

كما تطرق في حديثه إلى مسألة الإحرام من المواقيت، وكيفية إحرام أهل مكة وتحدث ايضا عن مسألة عند اضطرار المحرم للبس المخيط؛ بسبب طبيعة عمله وماذا عليه؟ كما تطرق معاليه لأحكام التلبية متى تكون ومتى يبدأ بها الحاج ؟ ومتى يتم قطعها؟ وكذلك مسألة من مات وهو محرم، هل ينقطع إحرامه. كما تطرق إلى محظورات الإحرام، بعد ذلك أجاب معاليه على اسئلة واستفسارات ومداخلات الحضور.