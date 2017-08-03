“الشؤون الإسلامية” تدشن “أكاديمية مناسك”

دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج الشيخ صالح بن عبد العزيز، اليوم الخميس، أكاديمية مناسك، بحضور وكلاء ومديري عموم فروع الوزارة والإدارات ذات العلاقة.

وبين الرئيس التنفيذي للأكاديمية الشيخ طلال العقيل، أن الأكاديمية تُعد إحدى مشروعات (الوزارة) التقنية بالمملكة، وستكون مشروعاً تعليمياً توعوياً يساهم في نشر علوم المناسك واحكام الحج والعمرة والزيارة بمختلف دول العالم الاسلامي عبر الشبكة العنكبوتية.

وأوضح أن الأكاديمية حلقة مترابطة من الخدمات ضمن سلسلة مترابطة من البرامج التي تقدمها الوزارة لتعليم المسلمين الطرق الصحيحة المتوافقة مع السنة النبوية لهذه الرحلة المباركة.

وتفاءل العقيل، بأن تصبح الأكاديمية حديث الشارع المسلم بمختلف الدول، باعتبارها أول أكاديمية تعليمية تستهدف جميع الراغبين في معرفة علوم المناسك بالعالم مؤكدا أن الأكاديمية التي انطلقت خلال الأسبوع الأول من شهر ذي القعدة 1438هـ يستفيد منها ضيوف الرحمن خلال حج هذا العام، وأنها تأتي في إطار اهتمامات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

ونوه إلى أن المنصة في مرحلتها الأولى تدعم 8 لغات هي: (العربية، الإنجليزية، التركية، الإندونيسية، الهوسا، السواحلية، الأردو، والبنغالية)، وسيتم إضافة لغات أخرى خلال الفترة القادمة، مبيناً أن جميع الدروس المعتمدة بالأكاديمية شارك في إعدادها وتقديمها نخبة من دعاة التوعية الاسلامية في الحج المعتمدين من الوزارة ومن أصحاب الخبرة في هذا المجال.

وقال العقيل، إن بإمكان المتابع للأكاديمية بعد التسجيل، البدء في خطوات التعلم عن بعد، وأنه بعد نهاية كل دورة يستطيع إجراء اختبار مختصر وسريع يوضح له حجم وصحة المعلومات التي يمتلكه عن المناسك، ويمكنه الحصول على شهادة رمزية تؤكد إتمامه وحضوره ومشاهدته لتلك الدورة ومن ثم يصبح المجتاز مؤهلا للانتقال للمرحلة التالية.