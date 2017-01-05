الشؤون الإسلامية تصدر نشرة عن دور المسجد وأهميته في حماية الأسرة

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أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد نشرة خاصة بعنوان :”ملتقى المسجد والأمن الأسري” .

بمناسبة انطلاق فعاليات (دور المسجد وأهميته في حماية الأسرة) بمنطقة تبوك.

وتصدر النشرة عدد من المقالات الخاصة بالملتقى وأهدافه ورسالته وفعالياته.

حيث تضمنت الصفحات مجموعة من المقالات ، والتحقيقات ، والأخبار المتفرقة ، تصب جميعها في أهداف ورسالة الملتقى.

حيث جاءت أبرز عناوينها على النحو التالي :-

أثر الأمن الأسري على استقرار المجتمع .

حماية المرأة لأسرتها فكرياً .

الأمن الأسري في السيرة النبوية .

أثر خطبة الجمعة في تحقيق الأمن الفكري والأسري.

حلقات تحفيظ القرآن الكريم جهود موفقة في الحماية الفكرية .

الأسرة والأمن ، دور الداعية في ترسيخ مفهوم الأمن الأسري .

كيفية إسهام المرأة في حماية الأسرة فكرياً .

دور المؤسسات العلمية في ترسيخ الأمن الفكري للأسرة .

المفهوم الشامل للأمن الفكري.

دور طلبة العلم في حماية الأسرة من الانحرافات الفكرية .

وأوضح مدير تحرير النشرة عبدالله بن مدلج المدلج :-

أن مسؤولية الأبوين تجاه شؤون الأسرة ــ ولاسيما تربيتها ــ جسيمة.

فيجب أن يكون الآباء قدوة لأبنائهم ، وعليهم متابعتهم ، وتفقد أحوالهم ، ومعايشة مشاكلهم وحاجاتهم .

والعمل على إشباعها ، والعدل بينهم عند التعامل ، والعمل على أن تكون الأسرة حصناً منيعاً لعدم الوقوع في انحراف فكري يؤدي إلى الإرهاب .

ومراقبة أبنائهم دون أن يشعروا بذلك ، وخاصة في ظل الغوز والبث الإعلامي المباشر ، وتعدد وسائل التواصل الاجتماعي .

وخُتمت صفحات النشرة بمقال معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري بعنوان :(دور الوزارة في حماية المجتمع من مخاطر الفكر المنحرف).

حيث أبان معاليه في سياق المقال أن الوزارة أقامت عدداً من البرامج المخصصة للأئمة ، والخطباء ، والدعاة ، ومنسوبي مراكز الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات.

تجاوز عددها “665” ندوة وورشة عمل في مختلف مدن ومحافظات المملكة .. مشيراً إلى أن هذه البرامج تهدف إلى تعزيز دورهم ، وتطوير أدائهم في ترسيخ الوسطية ، ومعالجة الغلو والانحرافات ، وتم تنفيذها عبر الإدارة العامة للتوعية العلمية والفكرية من خلال لجانها الفرعية في فروع الوزارة .

وأكد معاليه أن هذه البرامج وغيرها من البرامج المماثلة تأتي ضمن جهود الوزارة ، ومسؤوليتها تجاه الوطن والمجتمع وحماية العقيدة ، وشريعة الإسلام السمحة .