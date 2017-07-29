الشؤون الإسلامية تواصل استعداداتها لموسم الحج

جدة- البلاد

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد استعداداتها لتقديم مختلف الخدمات لضيوف الرحمن الذين بدأوا بالتوافد على الأراضي المقدسة عبر مختلف المنافذ، حيث حرصت الوزارة على الوقوف على أوضاع المواقيت ومساجدها ومختلف ملحقاتها؛ لتكون في أكمل جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن الذي يصلون إليها.

وفي هذا الصدد، قام المدير العام للإدارة العامة للمشروعات والصيانة في الوزارة المهندس سامي بن محمد الشمري, بزيارة تفقدية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة شملت : فرعي الوزارة، والمشاعر المقدسة (عرفات , ومنى , ومزدلفة), وزيارة المواقيت في السيل الكبير ووادي محرم وكذلك ميقات ذي الحليفة؛ للوقوف على استعدادات هذه المرافق والتأكد من جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن.

وخلال الجولات, اجتمع المهندس الشمري بالمسؤولين واطلع على الخدمات كافة, وحث الجميع على الحرص التام على إنجاز جميع الأعمال الموكلة إليهم, ومتابعة سير أعمال شركات الصيانة, وعدم التراخي في أي تقصير وحل الإشكالات كافة.

وتأتي هذه الجولة التفقدية, بتوجيهات من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ, ومعالي نائبه الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري, اللذين يحرصان على أداء المهام المناطة بالوزارة على أكمل وجه، تحقيقاً لتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ, لتقديم أفضل الخدمات للحجيج؛ كي يؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة.

وأكد المدير العام للإدارة العامة للمشروعات والصيانة في الوزارة في تصريح له بعد انتهاء الجولة, أن هناك جولات متتابعة ستقوم بها الإدارة العامة للمشروعات والصيانة لمتابعة سير العمل في المرافق كافة بحيث يكون وفق الخطة المعدة بهذا الخصوص.