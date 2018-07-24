اقتصاد

برئاسة ولي العهد

“الشؤون الاقتصادية” يستعرض تطوير قدرات الجهات الحكومية

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time10 / ذو القعدة / 1439 هـ      24 يوليو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاجتماع الذي عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مساء اليوم الثلاثاء في قصر السلام بجدة .

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومنها العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال النمذجة الاقتصادية وسبل تطوير قدرات الجهات الحكومية في مجال التقديرات الاقتصادية والتوقعات وتقييم السياسات، ووضع إطار عام لحوكمة النماذج يشمل تحديد المهام للجهات وتنظيم البيانات والافتراضات وتطوير النماذج القياسية وبناء القدرات البشرية، وكيفية مواجهة التحديات المتعلقة بها.

وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

ibrahim

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