الشؤون الصحية بجدة توقف وتخفض مجموعة من بدلات الموظفين

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جدة -وليد الفهمي

علمت(البلاد) من مصادرها أن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة أصدرت قراراً بإلغاء وإيقاف مجموعة من البدلات وتعديل بعضها بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم ٥٥١ الصادر بتاريخ ٢٩ /١٢ /١٤٣٧هـ.

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها(البلاد) فقد تم إلغاء البدلات التالية بصفة نهائية وهي ( ناسخ آلة، مسجل معلومات، أمين صندوق، مأمور صرف، رئيس أمانة صندوق، مأمور عهدة، فني اتصالات، بدل عدوى، وضرر وخطر) وبذلك سيتوجب عدم الرفع بتلك المسميات بالإضافة الى أمين العهدة.

كما تم تخفيض البدلات التالية:محصل إيرادات أمين مستودع، مأمور اتصالات، بنسبة ١٠٪ من راتب الدرجة الأولى من المرتبة المثبت عليها؛

وتخفيض بدل الطب الشرعي إلى نسبة ١٥٪ و ٢٥٪ و٣٥٪ حسب المستويات الوظيفية أما بالنسبة للبدل النفسي والعزل فقد خفض بنسبة٤٠٪ ، كما أصبح مقدار بدل قيادة سيارة الإسعاف ٣٠٠ ريال، في حين أصبح بدل الإشراف ٢٠٠٠ ريال للمختبرات المركزية في المستشفيات العامة و٤٠٠٠ ريال في المستشفيات التخصصية والمرجعية.