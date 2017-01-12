الشاعر مساعد الرشيدي في ذمة الله

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جدة ــ البلاد

ودعت المملكة العربية السعودية أمس “الخميس” الشاعر مساعد الرشيدي، بعد معاناة مع المرض في الفترة الماضية، دخل على إثرها مستشفى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية في الحرس الوطني عن عمر 54 عامًا.

وبث مقربون من الشاعر خبر الوفاة، حيث غرد الشاعر “فهد عافت” صديقه المقرب على حسابه على تويتر: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. إلى جنة عرضها السماوات والأرض يا صاحب عمري.. يا مساعد الرشيدي.. اللهم ارحمه، واغفر له، واعف عنه، وأسكنه جنتك”.

ويعتبر الشاعر مساعد الرشيدي المولود في الدمام عام 1962 أحد أهم شعراء القصيدة المحكية في الخليج، وصاحب تجربة ثرية امتدت أكثر من 3 عقود.