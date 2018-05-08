الشباب العربي: الأمير محمد بن سلمان قائدا قويا يرسم ملامح المستقبل

كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة بيرسون مارستيلر، والذي شمل 16 دولة عربية، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أصبح بمثابة قدوة للشباب العربي عامة والسعودي بصفة خاصة.

وأظهر الاستطلاع أن الشباب أبدى ثقةً كبيرةً بنجاح رؤية المملكة 2030 التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وبحسب الاستطلاع فإن ولي العهد بالنسبة للشباب السعودي هو قائد قوي من شأنه أن يرسم ملامح العقد المقبل في المملكة بل والمنطقة بأسرها.

وتوقع الشباب العربي، وتحديداً في دول مجلس التعاون الخليجي بحسب الاستطلاع، أن يكون لولي العهد تأثير كبير على المنطقة خلال العقد المقبل مقارنة بأي قائد عربي آخر.

وقال اثنان من أصل كل ثلاثة شاركوا في الاستطلاع بنسبة (63%) إنهم يدعمون اختياره ولياً للعهد.

وقالت نسبة مشابهة 64% إنه قائد قوي، بينما يرى اثنان من أصل كل ثلاثة مشاركين بنسبة (59%) تقريباً إن محمد بن سلمان سيقود المملكة في الاتجاه الصحيح.

ودعمت نسبة 94% أيضاً حملة محمد بن سلمان الأخيرة لمكافحة الفساد.

وأعرب ما يزيد عن 9 من أصل كل 10 بنسبة 92% عن ثقتهم بنجاح برنامج الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية وفق رؤية السعودية 2030 التي أطلقها ولي العهد.