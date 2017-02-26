الشباب مهدد بخصم 3 نقاط

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الرياض- البلاد

تزايدت المصاعب على نادي الشباب، وبات يواجه أزمة حقيقية في حال لم يستطع توفير السيولة المالية خلال الـ 10 أيام القادمة؛ من أجل سداد بعض المستحقات عليه، والتي تهدده بخصم 3 نقاط من رصيده في حال لم يستطع سدادها .

وأمهل الاتحاد الدولي نادي الشباب حتى تاريخ 10 مارس المقبل؛ من أجل سداد مستحقات نادي الإسماعيلي المصري في صفقة انتقال محترف الفريق السابق الغاني جون أنطوي والتي تقدر بـ 550 ألف دولار، ويتوجب على الشبابيين سدادها قبل تاريخ 10 مارس القادم . ويواجه الشباب أزمة مالية حادة جعلته يفرط في عدد من نجومه؛ بسبب عدم قدرته على توفير مبالغ تجديد عقودهم، مما أجبر الشباب على التخلي عنهم، ويأتي في مقدمتهم حارساه الدوليان محمد العويس، الذي انتقل للأهلي، ووليد عبدالله الذي انضم للنصر.