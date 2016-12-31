الشباب والوحدة يستعيدان الروح على حساب الباطن والرائد

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الرياض- البلاد

حقق فريق الشباب فوزاً مهماً على الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدف أمس ضمن الجولة الخامسة عشرة من دوري ” جميل ” للمحترفين لكرة القدم . تقدم الشباب بهدف سجله أحمد عطيف في الدقيقة 37 ، ثم عزز عبدالعزيز البيشي الهدف الثاني للشباب في الدقيقة 58 ،

وفي الدقيقة 75 قلص الباطن الفارق بهدف عن طريق المحترف دا سيلفا ، لينهي عبد الله الأسطا آمال الباطن بتسجيله الهدف الثالث للشباب في الدقيقة الأخيرة من المباراة .

وبذلك رفع الشباب رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس محققا فوزه الأول بعد غياب عن الانتصارات في الـ 6 جولات الماضية ، فيما تجمد رصيد الباطن عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر .

وفي نفس الجولة قلب فريق الوحدة تأخره أمام ضيفه الرائد بهدف لفوز مثير 2-1 في المباراة التي جرت بينهما أمس في الجولة الـ 15 من دوري جميل للمحترفين، ليستعيد الفريق ذاكرة الانتصارات بعد 5 هزائم متتالية.

تقدم الرائد أولاً عن طريق إسماعيل بانغورا من ركلة جزاء في الدقيقة 66، قبل أن يتمكن مختار فلاتة من إدراك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 73.

وتمكن اللاعب كامل الموسى من تسجيل هدف الفوز الثمين لفريقه في الدقيقة 86. بتلك النتيجة رفع الوحدة رصيده لـ 13 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد الرائد عند 16 نقطة في المركز الثامن.