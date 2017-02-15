الشباب يتحضرللاتحاد بتدريبات فنية وبدنية
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الرياض- البلاد
واصل لاعبو فريق الشباب تدريباتهم أمس، بقيادة سامي الجابر المدير الفني للفريق؛ في إطار التحضير للقاء الاتحاد. ويلتقي الشباب مع الاتحاد يوم السبت المقبل في إطار الجولة رقم 19 من منافسات دوري جميل للمحترفين.
وانطلق المران بالتدريبات البدنية تحت إشراف نيكولاس روجر مدرب اللياقة، أعقبها مجموعة تدريبات بدنية مكثفة المخزون اللياقي للاعبين.
وبعد ذلك أجرى لاعبو الفريق مجموعة تدريبات فنية في منتصف الملعب، ألحقتها تدريبات تكتيكية.
التصنيف: الرياضة
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