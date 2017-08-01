الشباب يتخطى الوطني والعميد يخسر من الدراويش

تبوك- البلاد

شهد اليوم الأول لافتتاح دور تبوك الدولية الودية المقامة حاليا بمدينة تبوك، تسجيل 11 هدفا، فقد حسم نادي الشباب مباراته الافتتاحية أمام نادي الوطني برباعية مقابل هدفين، وكادت المباراة تضيع من يدي الليوث، بعد أن تهاونوا. تقدم الشباب في الدقيقة العاشرة عن طريق رخي الشمري، ثم تقدم بهدف ثان عن طريق جمعان الدوسري في الدقيقة 41 لينتهي الشوط الأول بهدفين دون رد. مع بداية الشوط الثاني سجل الوطني هدفين متتاليين، ويتدارك الشباب الموقف، ويسجل عطيف هدف التقدم للشباب في الدقيقة 81، ويضيف وليد حزام الهدف الرابع لليوث. وفي المباراة الثانية، خسر الاتحاد أمام الاسماعيلي المصري بثلاثية مقابل هدفين. ظهر دفاع الاتحاد مفككًا، ويحتاج ترميما. انتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق. افتتح التسجيل محمود كهربا في الدقيقة 5، ثم تعادل الإسماعيلي عن طريق كمارا في الدقيقة 8 ،ثم يتقدم الاسماعيلي في الدقيقة 38 عن طريق تسديدة لمحمد فتحي، ولكن يتعادل الاتحاد ويرد بسرعة في الدقيقة 42 عن طريق ربيع سفياني، وفي الشوط الثاني في الدقيقة 49 يضيف إبراهيم حسن هدف الإسماعيلي الثالث.

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