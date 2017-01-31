العدد 21831 31 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الشباب يتعاقد مع مستبعدي الهلال

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الشباب يتعاقد مع مستبعدي الهلال
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الرياض- البلاد

أعلن نادي الشباب، عن تعاقده مع ثلاثي الهلال، خالد كعبي، وفهد غازي، ومحمد القرني.

وذكر المركز الإعلامي لنادي الشباب، أن إدارة النادي وقعت مع اللاعبين خالد كعبي، وفهد غازي، لمدة 3 مواسم ونصف، بالإضافة للاعب محمد القرني لمدة موسم ونصف مع أفضلية موسمين للنادي.

كانت إدارة الهلال وقعت اتفاقيات إنهاء عقد مع اللاعبين الثلاثة، وقدمت لهم الشكر على ما قدموه طوال فترة تواجدهم بالنادي، متمنية لهم التوفيق في الفترة المقبلة.

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التصنيف: الرياضة

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