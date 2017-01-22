الشباب يتقدم بشكوى لهيئة الرياضة واتحاد القدم

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جدة- البلاد

طالبت إدارة نادي الشباب “هيئة الرياضة” و”اتحاد القدم” بفتح تحقيق رسمي تجاه من قام بتحريض محمد العويس حارس مرمى الفريق للغياب عن تدريبات الفريق، وقَطْع اتصالاته مع ناديه، وعدم تأدية واجباته بوصفه لاعبًا محترفًا. وأبدت إدارة نادي الشباب استياءها مما حصل في معسكر المنتخب الوطني الأخير، الذي تحول لساحة مفاوضات للاعبنا، وسط صمت غريب من إدارة المنتخب.

وأضافت: ما حدث يعد أمرًا تخريبيًّا، ولا علاقة له بالرياضة، ويستحق أقصى العقوبات تجاه من قام بذلك.

وكشفت الإدارة الشبابية أنها انتظرت قدوم اللاعب من معسكر المنتخب ؛ إذ كانت تنوي تقديم عرضها الجديد له “لكنه فاجأنا بغيابه”. وختم بيان الشباب: “ندعو اللاعب إلى الحضور للنادي، وتأدية مهامه بوصفه لاعبًا محترفًا، ثم إبلاغنا برغبته النهائية بالبقاء من عدمه”.