الشباب يحتفي بالجابر بعد اختياره بلجنة أوضاع اللاعبين بالفيفا
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الرياض- البلاد
أقامت إدارة كرة القدم بنادي الشباب حفل تكريم للاحتفاء بالمدير الفني للفريق سامي الجابر، بمناسبة اختياره عضواً بلجنة أوضاع اللاعبين بالفيفا. وذكر المركز الإعلامي لنادي الشباب، أن إدارة الكرة بحضور الجهازين الفني والإداري أقامت حفلاً للاحتفاء بالجابر لاختياره عضواً بلجنة أوضاع اللاعبين بالفيفا. وتختص لجنة أوضاع اللاعبين بمتابعة وتنسيق القوانين الخاصة بانتقالات اللاعبين الجدد.
الوسوم:الشباب يحتفي بالجابر
التصنيف: الرياضة
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