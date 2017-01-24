العدد 21824 24 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الشباب يحتفي بالجابر بعد اختياره بلجنة أوضاع اللاعبين بالفيفا

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الشباب يحتفي بالجابر بعد اختياره بلجنة أوضاع اللاعبين بالفيفا
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الرياض- البلاد

أقامت إدارة كرة القدم بنادي الشباب حفل تكريم للاحتفاء بالمدير الفني للفريق سامي الجابر، بمناسبة اختياره عضواً بلجنة أوضاع اللاعبين بالفيفا. وذكر المركز الإعلامي لنادي الشباب، أن إدارة الكرة بحضور الجهازين الفني والإداري أقامت حفلاً للاحتفاء بالجابر لاختياره عضواً بلجنة أوضاع اللاعبين بالفيفا. وتختص لجنة أوضاع اللاعبين بمتابعة وتنسيق القوانين الخاصة بانتقالات اللاعبين الجدد.

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التصنيف: الرياضة

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