الشباب يستأنف تدريباته .. والمصابون يتأهلون

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الرياض- البلاد

واصل فريق الشباب تدريباته أمس، على استاد الأمير خالد بن سلطان، بقيادة المدير الفني الكابتن سامي الجابر، بمتابعة رئيس مجلس إدارة نادي الشباب عبدالله القريني.

أستهلت الحصة التدريبية بالتمارين الاعتيادية، بإشراف مدرب اللياقة(نيكولاس روجر)، الذي كثف الجوانب اللياقية للاعبين عن طريق عدة تدريبات. وعقب ذلك قسم المدرب اللاعبين إلى مجموعات، طبقوا عددا من الجمل الفنية، ألحقها بتقسيمة تكتيكية.

ليختتم المدرب حصته التدريبية بتمارين إطالة وتفكيك عضلات. وفي سياق متصل، واصل الرباعي المصاب، أحمد عطيف، عبد الله الأسطا، سيف الحشان، وعبد الله السبيعي، برامجهم التأهيلية العلاجية في عيادة النادي.