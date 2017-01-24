الشباب يستعد للأهلي بجمل فنية

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الرياض- البلاد

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب أمس تدريبا في إطار التحضير لمباراة الأهلي. وسيواجه الشباب الأهلي يوم الجمعة ضمن الجولة الـ 16 من دوري جميل للمحترفين.

انطلقت التدريبات بالتمارين الاعتيادية، عقب ذلك أخضع المدرب اللاعبين لتطبيق عدد من التدريبات الفنية في منتصف الملعب.

كما خاض الفريق تقسيمة شهدت تطبيق عدد من الجمل قبل أن يختتم المران بتمارين إطالة وتفكيك عضلات. وشهد المران حضور عبد الله القريني رئيس النادي.