الشباب يستعد للباطن بنية الفوز

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الرياض- البلاد

استأنف لاعبو فريق الشباب تدريباتهم أمس على ملعب النادي الرئيسي تحت إشراف المدير الفني سامي الجابر.

وأخضع الجابر اللاعبين إلى تدريبات لياقة بدنية بإشراف مدرب اللياقة نيكولاس روجر،

بعدها طبق اللاعبون مجموعات جمل تكتيكية.وأجرى لاعبو الشباب مناورة على نصف مساحة الملعب، قبل أن ينهي الجابر المران بتدريبات إطالة وتفكيك عضلات.

ويستعد الشباب لملاقاة نظيره الباطن يوم الجمعة في إطار الجولة رقم 15 من منافسات دوري جميل للمحترفين.