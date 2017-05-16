الشباب يضم مدافع الفيصلي

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الرياض- البلاد

نجحت إدارة نادي الشباب، في التعاقد مع اللاعب محمد سالم مدافع فريق الفيصلي، لينضم إلى الفريق بداية من الموسم المقبل، بعقد يمتد لموسمين مقابل 4 ملايين ريال. وجاء ضم سالم بناء على طلب سامي الجابر المدير الفني لفريق الشباب، الذي أجرى اتصالاً هاتفيا مع اللاعب نفسه، وأكد له رغبته في أن يكون أولى صفقاته بالموسم الجديد.

يذكر أن الجابر حدد قائمة باللاعبين، الذين يحتاج إليهم في الموسم المقبل، يأتي على رأسهم ثنائي الفيصلي محمد سالم، وعبد الله المطيري. بدأ سالم مشواره الكروي في الجبلين، قبل أن ينتقل منه إلى الاتحاد، ثم القادسية، واستقر بعدها في الفيصلي،

وتعتبر تجربته مع الشباب محطته الخامسة. وكانت إدارة الشباب قد اتفقت في وقت سابق مع مدافع الاتفاق جمعان الدوسري، ليكون بجوار الجزائري جمال الدين بن العمري الذي جدد تعاقده لموسم آخر.

يذكر أن فريق الشباب لم يتمكن من التسجيل في الفترة الشتوية الماضية بسبب عقوبة الفيفا بالحرمان فترة تسجيل واحدة بعد الشكوى التي تقدم بها الأردني طارق خطاب للحصول على مستحقاته المالية.