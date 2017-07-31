الشباب يلاقي الوطني … والعميد والدراويش في مواجهة نارية

تبوك- البلاد

تنطلق دورة تبوك الدولية الودية الثانية، مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك، بمواجهة الشباب، والوطني، في أولى لقاءات المجموعة الثانية، التي تشمل إلى جانبهما الصفاقسي التونسي. ويخوض الشباب، اللقاء بعد ختام معسكره الخارجي في النمسا، تحت إشراف المدرب الوطني، سامي الجابر. ويبرز في صفوف الشباب، الثلاثي المحترف الجديد، الحارس التونسي فاروق بن مصطفى، والبرازيلي ماركوس بيزيلي، والكونغولي إدريس مبومبو، إضافة إلى المدافع جمال بلعمري، والمهاجم محمد بن يطو، وقائد الفريق المدافع عبدالله الأسطا. في المقابل يتسلح الوطني ( درجة أولى )، بجماهيره في تبوك، ويدخل المواجهة بعد ختام معسكره الإعدادي في مصر لمدة 11 يوماً، تحت إشراف مدربه التونسي ناصر النفزي. وعزز الفريق صفوفه بالمهاجمين الموريتاني محمد سوداني، والغيني الحسن الكيتا، ويطمع الفريق لتحقيق أولى مفاجآت الدورة، بالفوز على نظيره الشباب، واستكمال تحضيراته لدوري الدرجة الأولى.

الاتحاد × الإسماعيلي

وفِي أقوى المواجهات، وفي مستهل مباريات المجموعة الأولى، يلعب الاتحاد والإسماعيلي المصري الملقب بـ ” الدراويش”، في لقاء مهم، يجمع الطرفين للبحث عن نقاط الانتصار، والزحف نحو صدارة المجموعة، التي تضمهما إلى جانب الاتفاق. وأنهى الاتحاد معسكره الإعدادي الأخير في مدينة بولتون البريطانية، بإشراف مدربه التشيلي لويس سييرا، وبمشاركة الرباعي، الكويتي فهد الأنصاري، والتشيلي كارلوس فيلانويفيا، والمهاجمين التونسي أحمد العكايشي، والمصري محمود عبدالمنعم “كهربا”. ويسعى الإسماعيلي، بقيادة مدربه الجديد الفرنسي سابستيان ديسابر، وفي وجود رأي الحربة، المالي موسى كمارا، والكولومبي دييجو كالديرون، والمدافع الغاني ريتشارد بافور، وقائد الفريق الخبير، لاعب المحور حسني عبدربه، للحضور بقوة في بداية مبارياته في دورة تبوك، ومن المتوقع أن تحظى المباراة بحضور جماهيري كبير لمساندة الفريقين العريقين.

ماجد والخطيب في مقدمة الحضور .

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