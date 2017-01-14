العدد 21814 14 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الشباب يناور الأولمبي لمواجهة وج في كأس الملك

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الشباب يناور الأولمبي لمواجهة وج في كأس الملك
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الرياض- البلاد

أجرى المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الشباب سامي الجابر مناورة مع الفريق الأولمبي الكروي بالنادي، بمشاركة بعض من لاعبي الفريق الأول،

وذلك ضمن البرنامج الإعدادي للفريق خلال فترة التوقف الحالية لدوري جميل للمحترفين.

ويواصل الفريق استعداداته لمباريات كأس خادم الحرمين الشريفين التي يستهلها بلقاء فريق (وج) يوم الخميس المقبل على استاد مدينة الملك فهد الرياضية بمدنية الطائف، وسيعاود الفريق تحضيراته اليوم السبت.

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التصنيف: الرياضة

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