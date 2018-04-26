الشباب يوقع عقودا احترافية مع لاعبيه الصاعدين

الرياض- البلاد

كلفت إدارة نادي الشباب، عضو مجلس إدارتها، تركي المعجل، برئاسة لجنة قانونية، مهمتها متابعة جميع عقود النادي. واستحدثت إدارة الشباب، تلك اللجنة، في اليوم نفسه، التي أعلنت خلاله، إلغاء منصب المدير التنفيذي الرياضي بالنادي. وتعهد أحمد العقيل، رئيس نادي الشباب، بتوقيع عقود احترافية، مع النجمين الواعدين، تركي العمار، وعبد الله الخيبري.

وعلق العقيل، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، على صورة تسلم لاعبيه، الجوائز في حفل الموسم الرياضي: “قريبا نفس الصورة مع العقود الخاصة، بإذن الله “.

يذكر أن تركي العمار، لاعب وسط فريق الشباب، قد أوضح أنه لم يوقع عقدًا احترافيًا مع ناديه حتى الآن، متمنيًا أن يحدث ذلك، خلال الأيام المقبلة.

وأحرز العمار، 18 عامًا، جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري السعودي هذا الموسم، بعد تفوقه على زميله عبد الله الخيبري، وحامد الغامدي لاعب الاتفاق، وفهد الجميعة لاعب النصر، وطارق محمد لاعب الاتحاد .