الشربتلي : ديربي الغربية مفخرة للكرة السعودية

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جدة – أحمد إلياس

أكد الفارس والبطل العالمي السعودي في رياضة الفروسية،عبدالله الشربتلي، قوة مواجهة اليوم في ديربي الغربية بين فريقي الاتحاد والأهلي، وأشار إلى صعوبة التكهن بنتيجتها الفنية،

وقال الشربتلي: المبارة اليوم مثيرة في هذا الديربي العريق والكبير، والذي دائما ما يحظى بمتابعة جماهيرية في الخليج والوطن العربي، وبصراحة في كل ديربي بين الفريقين دائما ما تظهر فيه القوة والندية والتنافس الشريف داخل الملعب، والذي يعكس المستوى الذي وصلت له الرياضة في المملكة،

واعتبر هذا الديربي مفخرة للكرة السعودية، وتابع: نحن في رياضة الفروسية بالتأكيد من متابعي عالم كرة القدم، وهدفنا في كل الأحوال واحد؛ سواء في الفروسية أو كرة القدم وكل الرياضات، وهو تحقيق الإنجازات والبطولات القارية والدولية، ورفع علم المملكة خفافاً في المحافل الدولية، والرياضة السعودية في تطور- وبإذن الله- نشاهد في ٢٠١٨م منتخبنا الوطني الأول في مونديال كأس العالم في روسيا،

وأضاف الشربتلي: مثل هذه المباريات الموجودة في الكرة السعودية “الديربيات والكلاسيو” تعطي القوة والشهرة للكرة السعودية، وسنشاهد اليوم لوحة فنية راقية في ملعب الجوهرة المشعة، من جماهير الفريقين، مثلما عودونا دائماً وأبداً في ديربي جدة الكبير.