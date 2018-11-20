دولية

الشرطة الأسترالية تعتقل 3 رجال خططوا لشن هجوم إرهابي

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time10 / ربيع اﻷول / 1440 هـ      20 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
اعتقلت الشرطة الاسترالية اليوم الثلاثاء ثلاثة رجال يشتبه في أنهم كانوا يعدون لشن هجوم يستهدف الجمهور في ملبورن بعد أقل من أسبوعين على قيام رجل بقتل شخص في ثاني كبرى مدن أستراليا في هجوم وصفته الشرطة بأنه عمل إرهابي.

ونفذت الشرطة الاتحادية وشرطة الولاية والمخابرات الأمنية الاسترالية ووكالات أخرى تشكل فريقا مشتركا لمكافحة الإرهاب الاعتقالات صباح الثلاثاء

وقالت الشرطة وفقا لـ”رويترز” إن الرجال الثلاثة وأعمارهم 30 و26 و21 عاما اعتقلوا بعد الاشتباه في سعيهم للحصول على بنادق آلية لتنفيذ الهجوم، وجميعهم مواطنون استراليون ألغيت جوازات سفرهم في وقت سابق هذا العام”

وقال جراهام آشتون رئيس شرطة فيكتوريا للصحفيين “لدينا الآن أدلة كافية للتحرك فيما يتصل بمنع هجوم إرهابي”.

وقالت الشرطة إن المشتبه بهم لم يتخذوا قرارا بشأن الموقع الذي كانوا يعتزمون مهاجمته لكنهم يعتقدون أن الهجوم كان وشيكا.

وقال آشتون “من المؤكد أنهم كانوا يتطلعون إلى مكان للتجمع حيث ستكون فيه حشود”، وتابع “كانوا يحاولون التركيز على محاولة أن يكون مكانا يمكنهم أن يقتلوا فيه أكبر عدد ممكن من الناس”.

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *