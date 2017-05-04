الشرطة الأوروبية تحقق في إنشاء تنظيم داعش الإرهابي شبكة تواصل اجتماعي

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تُحقّق وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) في إمكان أن يكون تنظيم داعش الإرهابي ومنظمات إرهابية أخرى، في مرحلة إنشاء شبكة تواصل اجتماعية خاصة بهم ينوون استخدامها لأغراض الدعاية والتمويل ليكونوا بذلك في مأمن من عمليات التفتيش الأمنية.

وقال المتحدث باسم (يوروبول) جان أوب جين أورث أمس الأربعاء “نُحقّق حاليًا في احتمال إنشاء تنظيم داعش الإرهابي ومجموعات إرهابية أخرى، منصةً إعلامية اجتماعية”.

وأوضح “ما زلنا نسعى للتعرف إلى كل تفاصيل الحساب، بما في ذلك من أنشأه ولأي هدف”، لافتًا إلى أن المؤشرات الأولية يبدو أنها تُظهر روابط بين التنظيم الإرابي ومجموعات إرهابية أخرى.

وأجرت (يوروبول) الأسبوع الماضي عملية مدتها 48 ساعة ضد الدعاية التي تقوم بها مجموعات متطرفة وإرهابية على الإنترنت.