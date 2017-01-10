الشرطة الاسرائيلية تفحص تسجيلا يورط نتانياهو

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عواصم- وكالات

افادت معلومات ان الشرطة الاسرائيلية التي تحقق في تورط محتمل لرئيس الحكومة بنيامين نتانياهو في قضايا فساد، تفحص تسجيلا لمحادثة بين نتانياهو وصاحب صحيفة، تركزت حول تقديم تغطية صحافية جيدة لنتانياهو.

وبحسب “القناة الثانية” الخاصة فان الشرطة تملك تسجيلا لمحادثة بين نتانياهو وارنون موزيس صاحب صحيفة يديعوت احرونوت وموقعها الاخباري على الانترنت.

والمعروف عن هذه الصحيفة تغطيتها غير المؤيدة لنتانياهو.

وتؤكد القناة ان الرجلين بحثا في المحادثة “اتفاقا تستفيد منه الصحيفة مقابل تغطية مؤيدة” لرئيس وزراء اسرائيل.

واضافت ان المباحثات بين نتانياهو وموزيس تركزت حول امكانية تقليص او غلق الملحق الاسبوعي لصحيفة “اسرائيل ياهوم” المنافسة ليديعوت احرونوت، لزيادة مبيعات هذه الاخيرة.

وتتابع القناة انه في مقابل ذلك تخفف يديعوت احرونوت من لهجة تغطيتها المناهضة تقليديا لنتانياهو. ولم توضح القناة متى جرت هذه المحادثة وما اذا كانت توجت باتفاق.

ومنذ اطلاقها في 2007، يتجاوز سحب صحيفة “اسرائيل ياهوم” المجانية والمؤيدة لنتانياهو سحب يديعوت احرونوت. ويملك ياهوم الملياردير اليهودي الاميركي شيلدون اديلسون الداعم لنتانياهو منذ امد بعيد.

واستجوب المحققون نتانياهو الخميس لمدة خمس ساعات للمرة الثانية خلال اسبوع في اطار تحقيق بشان هدايا يشتبه انه تلقاها بشكل غير قانوني من رجال اعمال.

وكانت “القناة الثانية” ذكرت في السابق ان نتانياهو تلقى لمدة سبع او ثماني سنوات علب سيجار فاخرة من ارنون ميلتشان وهو رجل اعمال اسرائيلي ومنتج هوليودي وصديق لنتانياهو.

وقدرت قيمة علب السيجار بعشرات آلاف الدولارات، بحسب القناة.

وتؤكد القناة ايضا ان الشرطة تشتبه في ان ميلتشان قدم لزوجة نتانياهو سارة زجاجات شمبانيا فاخرة قيمة الواحدة منها مئة دولار.

وقال محام عن نتانياهو الجمعة ان هذه التهم “لا اساس لها”.