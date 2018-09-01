دولية

الشرطة الهولندية تكشف هوية المتورط في حادث طعن أمستردام

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time19 / ذو الحجة / 1439 هـ       1 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
قالت الشرطة الهولندية إن الجاني الذي طعن شخصين وألحق بهما إصابات خطيرة في محطة القطارات الرئيسية بأمستردام، الجمعة، هو شاب أفغاني عمره 19 عامًا.

وأعلنت الشرطة ومجلس مدينة أمستردام، في بيان مشترك، أن الشرطة أطلقت النار على المشتبه به

ونقلته إلى المستشفى؛ حيث يجري استجوابه.

وذكرت الشرطة أن الشاب اختار، فيما يبدو، الاثنين بطريقة عشوائية في قاعة مزدحمة بمحطة القطارات الرئيسية بأمستردام.

وأكدت السلطات أن “التحقيق في الواقعة لا يزال جاريًا.. تؤخذ جميع السيناريوهات بعين الاعتبار بما في ذلك دافع الإرهاب”.

ibrahim

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