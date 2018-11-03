دولية

الشرعية تسيطر على الجامعة ومعسكر الدفاع الجوي بالحديدة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time22 / صفر / 1440 هـ       3 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
تواصلت المعارك لليوم الثاني على التوالي بين قوات الجيش الوطني اليمني وميليشيات الحوثي الانقلابية عند الأحياء الجنوبية والشرقية لمدينة الحديدة في الساحل الغربي لليمن، بإسناد جوي كثيف من طائرات تحالف دعم الشرعية.

ونقلت “العربية” عن مصادر ميدانية السبت، أن قوات الجيش الوطني تقدمت في المحور الجنوبي للمدينة

وأحكمت سيطرتها على جامعة الحديدة وسط انهيار وفرار مقاتلي الميليشيات نحو الأحياء الداخلية للمدينة.

في حين يشهد المحور الشرقي للمدينة قتالاً عنيفاً بمختلف الأسلحة وسط تقدم للجيش الوطني

حيث أحكم سيطرته على معسكر الدفاع الجوي، ويهاجم بقوة الميليشيات في معسكر الحرس الجمهوري شمال شرق منطقة كيلوا 16.

ibrahim

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