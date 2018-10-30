الشرعية تقدم في الحديدة وتسيطر على مرتفعات مهمة بصعدة

واصلت قوات الجيش الوطني اليمني تقدّمها في المعارك ضد الميليشيات الانقلابية في جبهات عدة بالساحل الغربي.

وتكبدت الميليشيات الحوثية عشرات القتلى والجرحى بعد معارك عنيفة، خاضها الجيش الوطني ضد ميليشيات الحوثي في المنطقة.

وأفادت مصادر ميدانية مساء الإثنين، بأن المعارك التي تدعمها مقاتلات التحالف العربي امتدت إلى الأحياء الواقعة شمالي مطار الحديدة، ومحيط الجامعة.

وبالتزامن، توغّلت قوات ألوية العمالقة في منطقة الكيلو 16 عند المدخل الشرقي للحديدة، وصدت محاولات هجومية فاشلة للميليشيات في مربع كيلو 10 بمنطقة كيلو 16.

بينما شنّت مقاتلات التحالف غارات على مواقع للمليشيات في منطقة كيلو 16 وكيلو 10 شرقي المدينة، قتل خلالها نحو 30 عنصرًا من المليشيا وأصيب عشرات.

أما في صعدة، فقد تمكن لواء العروبة في الجيش اليمني، من السيطرة على مرتفعات جديدة ومهمة على جبهة الملاحيط، مركز مديرية الظاهر شمال غرب محافظة صعدة الحدودية.

من جهته، قال اللواء عبد الكريم السعدي، قائد لواء العروبة، إن قواته بدعم من التحالف، تمكّنت من قطع خطوط إمداد الميليشيات، الرابطة بين الملاحيط وجبال مران، حيث معقل زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي.

إلى ذلك، أكدت مصادر ميدانية، أن الجيش تمكّن -خلال المعارك في الساعات الماضية- من دحر محاولة تسلل للميليشيات، باتجاه مواقع الجيش، واستعادة مواقع كانت تتمركز فيها الميليشيات.