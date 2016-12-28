الشرقـاويون يحتفون بـالإعلامي يعقوب آدم

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الدمام – حمود الزهراني

يحتفي عند السابعة من مساء اليوم الأربعاء أبناء المنطقة الشرقية من رجال أعمال وإعلاميين ولاعبين سابقين ورؤساء أندية بالإعلامي المخضرم يعقوب آدم “سوداني الجنسية” بعد ان أجبرته الظروف على مغادرة أراضي المملكة بعد ان قضى فيها 30 عاماً كرس فيها وقته لخدمة المجال الإعلامي والنشاط الاجتماعي

وكون سيرة ذاتية مرصعة بذهب الأخلاق وحسن التعاون و بنى فيها جسرا من العلاقات مع أندية المنطقة الشرقية و رجال الأعمال و أعضاء الشرف .

وينظم حفل التكريم و الاحتفال مجلس الإعلام الرياضي بالمنطقة الشرقية ويستضيف الحفل مقر نادي الاتفاق بالدمام في الصالة الخاصة بالمؤتمرات اذ أنهت اللجنة المنظمة كافة التجهيزات لظهور الحفل بصورة مميزة تليق بالسنوات الطويلة التي خدم فيها “يعقوب آدم” أندية الشرقية و الإعلام بشكل عام .