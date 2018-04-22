الشركة السعودية للخدمات الأرضية تحدث مقرراتها التدريبية التشغيلية

أعادت أكاديمية التدريب بالشركة السعودية للخدمات الأرضية, الشركة الرائدة في مجال المناولة الأرضية في جميع مطارات المملكة العربية السعودية، تحديث مقررات البرامج التدريبية التشغيلية وفق تشريعات هيئة الطيران المدني

وتم تأهيل وتدريب 30 من مدربي الصفوف الامامية (Line Instructors) في مختلف المحطات داخل المملكة

على الدورات التدريبية الأساسية لتدريب موظفي التشغيل في ساحات وصالات المطارات.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عمر بن محمد نجار, حرص الشركة على التطوير الذي يعود بالنفع عليها

بما فيها تطوير المناهج التدريبية, عاداً إياه بالأمر المهم والجوهري لتحديث الية المناولة الأرضية

فضلاً عن تطوير الموظفين وتأهيلهم وفق خطط مدروسة.

من جانبه أشار مدير عام أكاديمية التدريب بالشركة السعودية للخدمات الأرضية المهندس أحمد عبدالحفيظ, إلى أن الشركة تحرص دائماً على تطوير المجال التدريبي والسير وفق المعايير العالمية المعتمدة في مجال التدريب

وتحديث المقررات التشغيلية التي يتم تقديمها لمنسوبي الشركة بشكل دوري

وهي خطوة من أحد خطوات السير وفق خطط ممنهجة في أكاديمية التدريب والتي تتزامن مع مرحلة التحول بالشركة.