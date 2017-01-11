الشركة المنفذة لـ”مترو الرياض”: لا اقتطاعات من قيمة العقود

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الرياض ــ البلاد

أكد مدير مشروع مجموعة ساليني إمبرجيلو “الإيطالية” في “مترو الرياض بييترو بانياتي “، أن المشروع يبقى أولوية بالنسبة للحكومة السعودية، رغم سياسة التقشف التي تتبعها.

وقال بانياتي في تصريح لوكالة فرنس 24، رداً على وجود اقتطاعات من قيمة العقد: إن عقد الشركة لم يتغير منذ توقيعه ولا يزال نفسه.

وحسب البيانات تمت ترسية عقد مشروع مترو الرياض في عام 2013 بقيمة 84.4 مليار ريال (ما يعادل 22.5 مليار دولار) على ثلاثة تحالفات؛ منها تحالف الرياض نيوموبيليتي الذي يضم الشركة الإيطالية، وقيمة العقود التي فاز بها تبلغ نحو 5.21 مليار دولار.

ويصل طول “مترو الرياض” إلى 176 كيلو متراً ويتضمن 85 محطة، فيما تتكامل مع مشروع قطار الرياض شبكة حافلات تضم 24 مساراً، بطول إجمالي 1083 كلم شاملة 776 محطة.