العدد 21938 18 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الشعراء يتوقعونها أهلاوية

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الشعراء يتوقعونها أهلاوية
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استطلاع – حماد العبدلي

رشح عدد من الشعراء المعروفين، فريق الأهلي، للفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين، بواقع سبعة أصوات، مقابل صوتين ذهبت للهلال، بينما خالف الشاعر عبدالواحد الزهراني قلبه، متوقعًا فوز الهلال، ومتمنيًا الأهلي.

 

يوسف الزهراني، إعلامي وشاعر: 1/3 للأهلي.
سعيد آل منصور، إعلامي وشاعر1/صفر للأهلي.
ضيف الله المطوع، إعلامي وشاعر: فوز الأهلي 1/2.
عبدالرحمن الشمراني: فوز الأهلي 2/ صفر.
عبدالرحمن عراق: 1/صفر للهلال.
د. عبدالواحد الزهراني : أتوقعها ا/صفر للهلال، وأتمناها 1/صفر للأهلي.
عبدالمجيد الزهراني : 3/ صفر للأهلي.
عايش السلمي : 2/ صفر للأهلي.

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التصنيف: الرياضة

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