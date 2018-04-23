(الشقائق) تنظم الملتقى الاول للأمومة

جدة -سمير القباطي -عادل المعمري

بالتعاون مع مركز مداد للبحوث والدراسات ، نظمت جمعية الشقائق الملتقى الأول للأمومة تحت شعار (نحو أمومة إيجابية) وذلك تحت رعاية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، بدعمٍ من مؤسسة السبيعي الخيرية، والذي سلّط الضوء على دور الأم من خلال نخبة من المختصين في مجال الأمومة بهدف الاسهام في تمكين الأم وتعزيز دورها.

شهد الملتقى عدة جلسات تناولت ممارسات وتجارب متنوعة وناجحة لبرامج الأمومة في المملكة ، كما قدم المشاركون عدة اوراق عمل حول مختلف جوانب ذات الصلة، كما تضمنت الفعاليات ندوة متخصصة حول الام المربية ودورها في غرس القيم.

وفي نهاية الملتقى تم تدشين مشروع أمومة في المملكة تخلله البيان الختامي وتوقيع شراكات مع جهات مهتمة ببرامج الأمومة على مستوى مناطق المملكة. كما قدم المنظمون الشكر للداعمين.

يذكر أن جمعية الشقائق قدمت خلال عشر سنوات من العطاء ، العديد من البرامج والملتقيات والدورات التدريبية والاستشارات لتكريس الدور الأمثل للمرأة. والشراكة القائمة بين جمعية الشقائق ومؤسسة السبيعي منذ ثلاث سنوات ، وكانت باكورة الإنجازات برامج التدريب التي استفادت منه 1437 ام و50 متدربة متطوعة والعديد من الملتقيات والدورات التدريبية والاستشارات وتمكين الام والفتاة نحو دور امثل للمرأه .